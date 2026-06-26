Hitzewelle: Caritas bittet um Spenden und weitet Hilfe aus

Die anhaltende Hitzewelle wird am kommenden Wochenende ihren Höhepunkt erreichen: Es wurde die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen, es sind Temperaturen bis zu 40 Grad möglich. Laut Caritasdirektor Klaus Schwertner werden die Hilfsangebote der Caritas angesichts der Hitze bereits stark genutzt: „Die Nachfrage ist groß. Beim Louisebus, unserer mobilen Arztpraxis, müssen unsere Ärztinnen und Ärzte aktuell mehr Menschen mit Kreislaufproblemen und niedrigem Blutdruck behandeln. Unsere Streetworkteams verteilen Wasser, Kopfbedeckungen und Sonnencreme – so viel wie selten zuvor.“

Gleichzeitig versuche man, besonders vulnerable Menschen in Quartieren unterzubringen und sie auf geöffnete Klimaoasen in den Pfarren hinzuweisen. Bei der Unterbringung in Notquartiere stoßen die Streetwork-Teams jedoch zunehmend an Grenzen: „Wir versuchen aktuell verstärkt, besonders vulnerable Menschen von der Straße in Unterkünfte zu bringen, wo sie sich vor der Hitze schützen können. Aber die Kapazitäten sind knapp“, schildert Susanne Peter, leitende Sozialarbeiterin der Caritas in Wien. Not-Klimaoase öffnet am Samstag 24 pfarrliche Klimaoasen bieten Schatten, Getränke und kleine Mahlzeiten – und soziale Kontakte. Mit der anhaltenden Hitze stößt aber auch dieses Angebot an Grenzen. Am Samstag öffnet daher zusätzlich eine Not-Klimaoase in der Pfarre Canisius. Die Pfarre stellt dafür kurzfristig die Krypta zur Verfügung, um einen besonders kühlen Rückzugsraum zu schaffen – weil selbst der Innenhof aufgrund der hohen Temperaturen bereits zu heiß geworden ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johannes Hloch/Caritas Klimaoase der Caritas Wien im 10. Bezirk

Die Caritas appelliert an die Bevölkerung, achtsam zu bleiben: Wer Menschen in der Hitze in einer Notlage sieht, kann Schlaf- und Aufenthaltsplätze etwa in der Gruft unter 01 587 87 54 melden. Im Notfall gilt: Bitte die Rettung unter 144 alarmieren. Sachspenden dringend benötigt Um armutsbetroffene und obdachlose Menschen unterstützen zu können, bittet man um Sachspenden. Konkret werden dringend Sonnencremes, Badetücher, Schirmkappen sowie neue Socken und Unterwäsche gebraucht – alle Informationen zu den Abgabestellen sind online zu finden.