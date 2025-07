Plaudern gegen Einsamkeit: Warum Klimaoasen nicht nur vor Hitze schützen

„Sonst habe ich einen riesigen Eisbottich mit Getränken“, sagt Organisatorin Alice Klezl, während sie in dem kleinen Raum selbst gebackenen Marillenkuchen und Zitronen-Mohntorte mit Himbeeren serviert.

Zusammen statt allein

Den Anwesenden ist das Wetter egal, denn Gastmusiker Peter Hackl hat auf seiner Ziehharmonika das russische Tanzlied „Kalinka“ angestimmt und mitklatschen, das funktioniert drinnen wie draußen.

„Da haben wir schon so viel getanzt im Freien“, erzählt Klezl mit leichtem Bedauern. Denn wenn auch Klatschen im Pfarrheim kein Problem darstellt, so scheitert das Tanzen dann doch am Platz. Sekt wird trotzdem serviert.

Seit 2020 öffnet die Pfarre in Gaaden – als eine von neun in NÖ – während der Sommermonate ihren Pfarrgarten. Zur Abkühlung, aber vor allem gegen die Einsamkeit. Alice Klezl, eigentlich aus Hinterbrühl, engagiert sich seit Beginn an.