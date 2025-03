Zusammenfassung 1,6 Millionen Menschen lebten 2024 alleine in Österreich, wobei Frauen ab 65 Jahren die größte Gruppe bilden.

Der Anteil der Alleinlebenden stieg von 14,6% vor 20 Jahren auf 17,8% im Jahr 2024.

Nahezu die Hälfte der Bevölkerung lebt in einer Partnerschaft, wobei der Anteil unverheirateter Lebensgemeinschaften zunahm. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Im Jahr 2024 lebten laut Berechnungen von Statistik Austria auf Basis der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 1,6 Millionen Personen allein. Das sind um 430.000 Personen mehr als noch 20 Jahre zuvor. "Der Trend zu Einpersonenhaushalten ist ungebrochen", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die häufigste Gruppe der Alleinlebenden sind nach wie vor Frauen ab 65 Jahren. 17,8 Prozent der Bevölkerung in Österreich wohnt demnach alleine. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren lag dieser Anteil noch bei 14,6 Prozent. Der Anteil derer, die in einer Partnerschaft leben, "ist im gleichen Zeitraum hingegen nahezu stabil bei knapp der Hälfte der Bevölkerung geblieben, wobei die Ehe im Vergleich zur Lebensgemeinschaft etwas an Bedeutung verloren hat", sagte Thomas.

Die größte Gruppe der Alleinlebenden im Jahr 2024 waren Personen über 64 Jahre (605.000 bzw. 34,3 Prozent dieser Altersgruppe), davon waren mehr als zwei Drittel Frauen (425.000). Mit 318.000 Personen stellten 55- bis 64-Jährige die zweitgrößte Gruppe unter den Alleinlebenden dar (23,4 Prozent dieser Altersgruppe). Unter 25 Jahren lebten nur 2,6 Prozent (oder 57.000 Personen) allein in einem Haushalt, bei den 35- bis 44-Jährigen waren es 14,8 Prozent und bei den 45- bis 54-Jährigen 16,0 Prozent. Nahezu die Hälfte lebt in einer Partnerschaft 4,4 Millionen Personen lebten im Jahr 2024 mit einem Partner bzw. einer Partnerin zusammen im Haushalt, das entsprach einem Anteil von 49 Prozent. Der Anteil der in Partnerschaft lebenden Bevölkerung blieb laut der Statistik Austria somit in den vergangenen 20 Jahren insgesamt recht konstant, jedoch verschob sich der Anteil von Personen mit und ohne Trauschein: Lebten 2004 noch 41,8 Prozent mit dem Ehepartner zusammen, sank dieser Anteil 20 Jahre später leicht auf 39,1 Prozent. Im Gegenzug stieg der Anteil der Lebensgemeinschaften ohne Trauschein stetig an (von 7,3 Prozent auf 9,9 Prozent).

Im Alter zwischen 35 und 54 Jahren lebten 2024 mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Privathaushalten in einer Partnerschaft, in früheren und späteren Lebensjahren sank dieser Anteil auf etwa 50 Prozent. Während in jungem Alter eine Partnerschaft ohne Trauschein häufiger ist, "dreht sich dieses Verhältnis in höheren Lebensjahren", so die Statistik Austria.