Erfolgreich aber einsam: Stars, die keine Freunde haben

Stars, die keine Freunde haben

Miley Cyrus ist sehr wählerisch, was ihre Freundschaften betrifft und pflegt eigenen Angaben zufolge keine engeren Verbindungen zu Prominenten. Sie wünscht sich "Qualität, nicht Quantität". Im Interview mit David Letterman für seine Serie "My Next Guest Needs No Introduction" verriet Cyrus, dass sie in Promikreisen keine "sehr aktive" Rolle spielt. "Ich bin nicht sehr aktiv und auch kein sehr aktiver Teil meiner Gemeinschaft von anderen Künstlern, Entertainern und Prominenten", sagte sie, als sie sich an ihren Grammy-Gewinn und ihre Leistung im Jahr 2024 erinnerte.