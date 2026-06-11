4,5 Mio. Euro Wert: Rund eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts.

Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstagvormittag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.