Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

4,5 Mio. Euro Wert: Rund eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Das ist die bis dato größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts. Razzia in einer riesigen Halle in Liesing, 13 Festnahmen.
11.06.2026, 11:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehrere blühende Cannabispflanzen mit dichten, harzigen Blüten und grünen Blättern in einer Indoor-Anlage.

Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts.

Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstagvormittag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Nach Streit: CBD-Shops dürfen Cannabisblüten vorerst wieder verkaufen

Im Zuge eines koordinierten Zugriffs am 9. September 2025 in einer als CBD-Produktionsstätte getarnten und 3.200 Quadratmeter großen Halle seien 13 Personen festgenommen worden. Beim Großteil davon handelt es sich um sogenannte "Gärtner".

Gold, eine Uhr und eine Waffe

"Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet", sagte Roudny. Neben dem Rauschgift seien auch Bargeld, Goldbarren, eine Luxus-Uhr der Marke Rolex und eine Schusswaffe bei der Razzia sichergestellt worden.

Wie Csefan erläuterte, hatten die Ermittlungen gegen die Drogenbande bereits im Jahr 2024 begonnen.

Österreich Liesing
Agenturen  | 

Kommentare