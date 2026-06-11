Pensionswelle bei Polizei: Schlüsselpositionen in NÖ neu besetzt

Der Polizeiapparat steht personell vor enormen Herausforderungen. Die sogenannte Babyboomer-Generation geht in den nächsten Jahren in Pension. Dementsprechend viele Schlüsselpositionen müssen neu besetzt werden. In Wiener Neustadt war nach dem pensionsbedingten Abgang von Anton Aichinger eine strategisch wichtige Stelle vakant. Mit 1. Juni wurde Gerald Rak zum Nachfolger und Stadthauptmann beim Polizeikommissariat Wiener Neustadt ernannt. Der gebürtige Mödlinger blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Polizeidienst zurück. Nach einer Lehre als Elektroinstallateur trat Rak 1994 in die Polizeigrundausbildung ein. Parallel zu seiner Tätigkeit bei der Polizei absolvierte er ein Studium der Rechtswissenschaften, welches er 2011 mit der Promotion abschloss. Ergänzend erwarb er einen Master im strategischen Sicherheitsmanagement sowie eine Ausbildung im Bereich Informatik und IT-Sicherheit.

Seit 2007 bekleidete Rak zahlreiche Führungsfunktionen bei der Wiener Polizei und im Bundeskriminalamt. Dort leitete er unter anderem einen Fachbereich für Betrugsermittlungen. 2025 wechselte er als stellvertretender Stadtpolizeikommandant und Kriminaldienstreferent nach Wiener Neustadt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ LPD-Stv. Roland Scherscher, Stadthauptmann Eduard Macho und Landespolizeidirektor Franz Popp