Goldschatz der Daker: Polizei gibt Rumänen Kulturerbe zurück

Münzen, Gold, antike Güter, Antiquitäten und archäologische Funde: Kulturgüter spiegeln die Geschichte eines Landes wider. Wegen ihres oft sehr hohen Wertes sind solche Kulturschätze auch das Ziel von Gangstern bzw. der organisierten Kriminalität. Das Büro Interpol im Bundeskriminalamt betreibt deshalb auch ein eigenes Referat zur Kulturgutfahndung. Ein Erfolg zum „Schutz des kulturellen Erbes“ von Rumänien ist österreichischen Ermittlern in internationaler Zusammenarbeit gelungen.

Gespräche über den EU-Außengrenzschutz Als Innenminister Gerhard Karner vor wenigen Tagen seinen rumänischen Amtskollegen Cătălin Predoiu zu Arbeitsgesprächen in der Hafenstadt Constanta an der Schwarzmeerküste traf, hatte er ein symbolträchtiges Geschenk mit im Gepäck. Vor der „Stefan Cel Mare“, dem 66 Meter langen Flaggschiff der rumänischen Küstenwache, übergab Karner dem rumänischen Innenminister einen kleinen Schatz in Form einer Goldmünze des alten dakischen Volks.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Garda de Coasta Die sichergestellte Goldmünze wurde den rumänischen Behörden zurückgegeben.

Schatzräuber plünderten antike Stätten Das Volk der Daker bewohnte das Gebiet des heutigen Rumäniens ab dem 5. Jahrhundert vor Christus. Sie hinterließen Gold, Silber und antike Güter von unschätzbarem Wert. Nach dem Ende des Kommunismus in Rumänien 1989 waren vergrabene Kulturgüter und Schätze an den antiken Schauplätzen heiß begehrtes Gut von Schatzräubern. Alte Grabstätten wurden heimgesucht und geplündert und mithilfe von Metalldetektoren Goldverstecke ausfindig gemacht. Die Schätze, die sowohl bei legalen als auch illegalen Ausgrabungen gefunden wurden, werden auch heute noch von Kriminellen zu Geld gemacht und am Schwarzmarkt gehandelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Garda de Coastă Goldmünze des dakischen Königs Koson.