Nicht nur im Louvre: 5 der spektakulärsten Kunstdiebstähle aller Zeiten

Ein Blick in die DDR-Vergangenheit und ihren größten Kunstraub: Am 20. September 1977 raubten Unbekannte 57 Schmuckgegenstände aus dem Stadtmuseum Dresden, darunter zahlreiche Schmuckstücke aus dem berühmten Sophienschatz, die aus den Grabkammern der 1963 zerstörten Sophienkirche stammten.

Besonders perfide: Das Verbrechen geschah am helllichten Tag, während des regulären Besucherbetriebes. Die Täter brachen unbemerkt die Vitrine – vermutlich mit einem Taschenmesser – auf, in der sich die wertvollen Schmuckstücke befanden. Die Überwachungskamera? War kurzerhand weggedreht worden. Zwar wurden damals am Tatort mehrere Fingerabdrücke gesichert, doch die Schuldigen konnten nicht ausfindig gemacht werden. Und das bis heute.

Immerhin: Ein paar Stücke sind im Laufe der Jahre an verschiedensten Orten wieder aufgetaucht, etwa eine Kette des Sophienschatzes im Londoner Auktionshaus Christie's im Jahr 1981. In Oslo kamen 1999 weitere Stücke aus dem Schatz wieder zum Vorschein, die wenige Jahre später zurück nach Dresden gingen.

Noch immer fehlen viele der gestohlenen Stücke aus dem Sophienschatz. Der Fall bleibt ungelöst, er gilt mittlerweile als verjährt.