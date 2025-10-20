Spektakulärer Louvre-Einbruch: Diese 8 Schmuckstücke wurden gestohlen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach dem spektakulären Museumseinbruch im Pariser Louvre läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Das Museum blieb am Montag geschlossen. Der französische Justizminister Gerald Darmanin räumte mit Blick auf die Sicherheit französischer Museen ein: "Da haben wir versagt."

Die Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen - darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826-1920) gehörte ebenfalls zur Beute, wurde allerdings später in der Nähe des Louvre beschädigt gefunden - offenbar hatten die Täter sie bei der Flucht verloren. Ein Überblick, was bei dem Coup im Louvre gestohlen wurde:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN Gestohlen wurden Teile der Saphir-Parure der Marie-Amélie von Bourbon-Sizilien. Von dem von blauen Saphiren dominierten Set fehlen das Diadem, das Collier und ein Ohrring.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Louvre Museum Schmuck der Kaiserin Eugénie, Ehefrau von Napoleon III., Kaiser der Franzosen von 1852 bis 1870, zählt ebenfalls zum Diebesgut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Louvre Museum Ein besonderes Stück aus dem Besitz Eugénies ist die mit mehr als 2600 Diamanten besetzte Miederbrosche in Form einer Schleife - auch sie wurde erbeutet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN Auch Halskette und Ohrringe von Kaiserin Marie-Louise wurden gestohlen

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Louvre Museum Auf der Flucht verloren haben die Einbrecher die Krone der Eugénie aus dem Jahr 1855 - dabei ging sie zu Bruch.

Beutestücke "so gut wie unverkäuflich" In einer gemeinsamen Stellungnahme sprachen das französische Innen- und Kulturministerium von Schmuckstücken, die über ihren Marktwert hinaus "einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert" hätten. Experten gehen davon aus, dass die Beutestücke so gut wie unverkäuflich sind. Möglicherweise sind die Auftraggeber des Diebstahls an den Diamanten und dem Gold interessiert, das sich einschmelzen lässt und auf dem Weltmarkt derzeit hohe Preise erzielt.

"Angriff auf Kulturgut" Regierungspolitiker reagierten zutiefst empört über den Raubzug durch den Louvre - und kündigten an, die Einbrecher mit allen nötigen Mitteln zur Strecke bringen zu lassen. Präsident Emmanuel Macron brandmarkte das Verbrechen als Attacke auf die französische Kultur als Ganzes. "Der Diebstahl im Louvre ist ein Angriff auf ein Kulturgut, das wir schätzen, weil es Teil unserer Geschichte ist", sagte der Staatschef. "Wir werden die Werke wiederfinden und die Täter vor Gericht stellen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Paris wird überall alles getan, um dies zu erreichen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Gonzalo Fuentes Der mit einer Hebebühne ausgestattete Lkw wurde neben dem Museum geparkt.

Mit Trennschleifer Scheibe zerstört Für ihren dreisten Raubzug bei helllichtem Tage hatten die Täter am Sonntagmorgen einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw an der zur Seine gelegenen Seite des Museums auf dem Gehsteig geparkt und Warnkegel auf der Straße aufgestellt. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock des Museums. Dort zerstörten sie mit einem Trennschleifer eine Scheibe, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen und dort auf Beutezug zu gehen. Im Innern des Prachtbaus bedrohten sie nach Angaben der Staatsanwältin das Museumspersonal und brachen zwei Vitrinen auf. Anschließend verließen die Diebe den Louvre wieder und entkamen mit ihrer Beute.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Gonzalo Fuentes Durch die zerstörte Scheibe gelangten die Einbrecher direkt in den Ausstellungsraum.

Kopfschütteln über mangelnde Sicherheit Dass die Einbrecher derart einfach in den Louvre gelangen konnten, sorgt für Kopfschütteln und Verwunderung. Das Kulturministerium begegnete der Kritik mit einer Stellungnahme: "Die Alarmanlagen am Außenfenster der Apollon-Galerie sowie an den beiden betroffenen Vitrinen wurden ausgelöst", stellte die Behörde klar. Außerdem hätten "zum Zeitpunkt des besonders schnellen und brutalen Einbruchs" fünf Museumsmitarbeiter sofort eingegriffen. "Dank der Professionalität und der schnellen Reaktion der Mitarbeiter des Louvre konnten die Täter in die Flucht geschlagen werden und ließen ihre Ausrüstung sowie eines der gestohlenen Objekte zurück, nämlich die Krone der Kaiserin Eugénie, deren Zustand derzeit untersucht wird", teilte das Ministerium mit.

Wurde das Gold schon eingeschmolzen? Macron betonte, dass das im Jänner vorgestellte Projekt zur Modernisierung des Louvre auch eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen vorsehe. "Es wird die Erhaltung und den Schutz dessen gewährleisten, was unser Gedächtnis und unsere Kultur ausmacht", sagte der Präsident. Einstweilen ist ein Teil dieses kulturellen Erbes jedoch verloren.