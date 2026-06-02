37 Kilo Cannabiskraut in Gepäck am Flughafen Wien sichergestellt

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Montag bei Kontrollen rund 37 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Gepäckstücken sichergestellt worden. Diese hatten sich laut Polizeiangaben vom Dienstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und sollten nach Paris weitertransportiert werden.