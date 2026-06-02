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37 Kilo Cannabiskraut in Gepäck am Flughafen Wien sichergestellt
Erneuter Drogenfund in Koffern am Airport in Schwechat. 19-jährige Französin wurde festgenommen.
Auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Montag bei Kontrollen rund 37 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Gepäckstücken sichergestellt worden. Diese hatten sich laut Polizeiangaben vom Dienstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und sollten nach Paris weitertransportiert werden.
Als Beschuldigte ausgeforscht und festgenommen wurde eine 19-Jährige. Die französische Staatsbürgerin wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
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