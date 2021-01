Wien-Brigittenau: Verdächtiger bedroht Lebensgefährtin mit Messer

Ein 54-jähriger Mann soll am Montagnachmittag in Wien-Brigittenau seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht haben. Dabei soll der Mann ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben.

Die Polizei nahm den Slowaken noch in der Wohnung widerstandslos fest. Der mutmaßlichen Bedrohung ging laut Polizei ein Streit voraus.

