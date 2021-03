Wien-Brigittenau: Polizei findet 37 Gramm Kokain bei Drogendealer

Ermittler des Landeskriminalamts verfolgten am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer. Er soll Suchtmittel verkauft haben, deswegen nahmen die Polizisten die Spur des Verdächtigen auf und hielten ihn bei einer Tankstelle in Wien-Brigittenau an. Dorthin ließ sich der Verdächtige mit einem Taxi chauffieren. Nach seinem Einkauf im Tankstellen-Shop warteten die Ermittler schon mit Handschellen.

Der 29-jährige Kroate soll noch versucht haben, zu flüchten, doch die Polizisten waren schneller. Der Mann wurde festgenommen und durchsucht. Dabei fanden die Beamten rund 37 Gramm Kokain, eine geringe Menge Cannabis, zwei Mobiltelefone und 700 Euro mutmaßliches Drogengeld. Nach der Einvernehmung wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: