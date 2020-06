Zwei 16-jährige Jugendliche stritten am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen am Maria-Restituta-Platz. Im Zuge des Streits soll einer der beiden Österreicher ein Messer gezückt und dem anderen in den Oberschenkel gestochen haben.

Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Polizei startete sofort eine Fahndung und nahm den Jugendlichen in der Nähe fest. Er soll die Tat sofort gestanden haben. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.