Wien: Betrunkener prallte gegen Betonleitwand - Pkw landete am Dach

Ein betrunkener 20-Jähriger ohne Führerschein hat Mittwochfrüh einen spektakulären Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt verursacht. Er war in einer Autobahnabfahrt gegen die Betonleitwand geprallt, woraufhin sich der Pkw überschlug und am Dach zum Liegen kam. Zwei Burschen wurden leicht verletzt, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

1,58 Promille

Der 20-Jährige und seine drei Beifahrer - 17-jährige Burschen - waren in der Nacht unterwegs gewesen. Der Unfall passierte gegen 7.00 Uhr auf der Donauuferautobahn (A22) in Fahrtrichtung Stockerau bei der Abfahrt Kaisermühlen. Der mit 1,58 Promille alkoholisierte Wiener kam am Ende der Abfahrt in der Rechtskurve nach links ab und prallte gegen die Betonleitwand, schilderte Maierhofer. Durch den Aufprall wurden die Fahrertüre sowie ein Vorderrad abgerissen. Der Pkw blieb in der Kreuzung am Dach liegen. Der Wagen wurde von der Feuerwehr händisch wieder auf die Räder gestellt.

Ohne Führerschein unterwegs

Der Lenker und ein 17-Jähriger erlitten leichte Verletzungen, sie wurden an Ort und Stelle versorgt. In einer ersten Einvernahme gab der 20-Jährige an, dass ihm bereits der Führerschein abgenommen gewesen war.