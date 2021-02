Wien-Alsergrund: Junger Dealer auf frischer Tat ertappt

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben am Sonntagabend einen 18-Jährigen mutmaßlichen Suchtmitteldealer festgenommen. Der Verdächtige wurde beim Drogenverkauf am Hernalser Gürtel erwischt.

Die Beamten stellten bei dem Mann insgesamt 34 Säckchen Heroin (insgesamt rund 38 Gramm) und 100 Euro Bargeld sicher. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung in der Wohnung des Beschuldigten in Wien-Alsergrund wurden mehrere Mobiltelefone und Bargeld in Höhe von 495 Euro gefunden.

