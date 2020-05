8000 Euro für jeden AKH-Arzt

Die Wiener SPÖ hat am Freitag den Präsidenten der Wiener Ärztekammer, Thomas Szekeres, nahegelegt, über einen Rücktritt nachzudenken. Denn dieser schaffe es nicht, ausverhandelte Vereinbarungen in der Kurie durchzubringen. „Jeder andere würde die Vertrauensfrage stellen“, so SP-Landesparteisekretär Georg Niedermühlbichler. Erbost zeigte er sich auch über ein aktuelles Inserat.

Die Ärztekammer hat am Freitag in einer Zeitungsannonce mit dem Titel „Gesundheitssystem in Gefahr“ die geplante Reduktion von Mediziner-Posten kritisiert. „ Wien wächst und hat immer mehr Einwohner. Und wir werden immer älter und brauchen mehr Medizin. Aber die Stadt Wien will 382 Spitalsärzte einsparen. Wie passt das zusammen? Fragen Sie Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely. Sie glaubt, das geht“, heißt es darin.

Nach Ansicht der Wiener SPÖ geht das keineswegs - also dass die Ärztekammer mit dem Geld ihrer Mitglieder derartige Anzeigen schaltet. „Damit verunsichert man die Patienten, das geht zu weit“, befand Niedermühlbichler. Die Inserate seien „letztklassig“. Es sei Szekeres gewesen, der von ihm unterzeichnete Verhandlungsergebnisse in der Kurie nicht durchgebracht habe: „Sich jetzt an der Gesundheitsstadträtin abzuputzen, ist mehr als billig.“

Vielmehr solle Szekeres die Vertrauensfrage stellen. Er habe mit seinem bisherigen Vorgehen sowohl sich als auch der Ärztekammer geschadet. Szekeres sei zwar mit einer SP-nahen Fraktion angetreten: „Offensichtlich lässt er sich derzeit aber von der ÖVP-Fraktion vor sich hertreiben“, mutmaßte Niedermühlbichler.

Laut dem SP-Politiker wird unnötig Panik verbreitet: „Die Horrorszenarien halten keiner Überprüfung stand.“ Es würden keine Ärzte entlassen. Es gehe vielmehr um Reformen. Ein Abbau von Stellen werde ausschließlich in jenen Bereichen stattfinden, in denen die strukturellen Voraussetzungen dafür erfüllt seien, wurde versichert. Gewerkschaft und Personalvertretung würden die Maßnahmen begleiten.

Hintergrund der aktuellen Eskalation ist der monatelange Streit um die Arbeitszeit-Regelung in den Gemeindespitälern. Ende Jänner noch hatte Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) ein Arbeitszeit- und Gehaltspaket präsentiert, das auch die Unterschrift Szekeres' trug. Als bekannt wurde, dass im Zuge der Umsetzung fast 400 Ärzte-Diestposten eingespart werden sollen, gingen die Ärzte auf die Barrikaden. In einer Urabstimmung lehnten fast 90 Prozent der Ärzte das Paket ab. Daraufhin stimmte auch die zuständige Kurie der Ärztekammer dagegen. Trotz Nachbesserungen bei Nachverhandlungen blieb sie bei ihrem Nein. Zuletzt stellte die Kammer einen Forderungskatalog auf. Sollte Wehsely nicht bis Ende Mai darauf reagieren, wollen die Ärztevertreter auch in den Gemeindespitälern die Weichen in Richtung Streik stellen. Dieser könnte im September, also mitten im Wiener Wahlkampf, über die Bühne gehen. Ein Szenario, das die SPÖ unbedingt verhindern will.