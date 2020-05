Showdown im Wiener AKH

Ein in Wien noch nie dagewesenes Szenario könnte demnächst Realität werden: Ab Freitag stimmen die rund 1900 Ärzte am AKH online darüber ab, ob sie zu einem Streik bereit sind. Die von der Wiener Ärztekammer organisierte Befragung läuft bis 27. Mai.

Hintergrund ist der seit Monaten tobende Streit zwischen Ärztevertretern und Rektorat der MedUni um die Umsetzung der neuen Arbeitszeit-Regelung. Knackpunkt ist die deshalb nötige Gehaltsanpassung: Der Betriebsrat fordert, dass die Gehaltserhöhung um rund 30 Prozent rückwirkend mit 1. Jänner 2015 eingeführt wird, das Rektorat sieht dafür keine Mittel und beharrt auf einer Anpassung ab 2016. Das letzte Angebot sah vor, die vorhandenen Mittel auf die Jahre 2015 bis 2017 aufzuteilen und so eine Art rückwirkende Zahlung zu ermöglichen. Dem Betriebsrat ist das allerdings nicht genug.

Wenn sich die Mehrheit der Ärzte für einen Streik ausspricht, könnte es noch vor den Sommerferien zu Kampfmaßnahmen kommen. Wenn nötig, in wachsender Dauer und Intensität. "Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat dafür schon ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt", sagt Martin Andreas, oberster Personalvertreter der AKH-Ärzte. Er hofft aber weiterhin auf eine Einigung mit dem Rektorat.

Bis dato sind die Fronten allerdings noch völlig verhärtet. Zuletzt appellierte MedUni-Rektor Wolfgang Schütz an den Betriebsrat "die Protest-Linie endlich zu verlassen und sich auch am Verhandlungstisch zu bewegen." Weiter will man sich im Rektorat zu einem möglichen Streik nicht äußern und wartet erst einmal die Abstimmung ab. "Es steht den Ärztevertretern frei, über mögliche Maßnahmen abzustimmen und jede Entscheidung der Ärzteschaft ist zur Kenntnis zu nehmen", heißt es im für die AKH-Ärzte zuständigen Wissenschaftsministerium, das "im regen Austausch mit allen Beteiligten" steht. Auch dort hat man die Hoffnung nicht aufgegeben, dass noch zu einer Lösung kommt.

Finanziell und propagandistisch hat die Ärztekammer jedenfalls bereits enorm aufgerüstet. Zuletzt wurden für Maßnahmen rund um den Arbeitskampf ein Betrag im hohen einstelligen Millionenbereich beschlossen. Daraus wird zum Beispiel die professionell gestaltete Website www.akhstreik2015.at (Kosten: rund 26.500 Euro) finanziert. Auf ihr können sich die AKH-Ärzte über rechtliche Aspekte zum Streik informieren, gleichzeitig wird damit um Verständnis innerhalb der Bevölkerung geworben.