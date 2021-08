Wien: 629 Anzeigen für Raser in einer Nacht

Von Lorenz Lohr

Beamte der Landesverkehrsabteilung der Polizei Wien haben am Freitag am Abend und in der Nacht gezielte Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt dieses Planquadrates lag dabei auf Rasern sowie nicht zugelassenen Fahrzeugumbauten in der sogenannten "Roadrunner"-Szene.

Es waren insgesamt 14 Verkehrspolizisten im Einsatz, die von der Landesfahrzeugprüfstelle der MA 46 und einem Amtsarzt unterstützt wurden.

Folgende Anzeigen haben die Polizisten bei diesem Planquadrat ausgestellt:

3 Anzeigen wegen alkoholisierten Fahrzeug-Lenkern

1 Anzeige wegen einem Drogen-Lenker

629 Anzeigen wegen zu schnellem Fahren

5 Abnahmen von Fahrzeugkennzeichen

64 Anzeigen wegen technischer Mängel bzw. nicht zugelassenen Umbauten

40 Organmandate

50 Anzeigen wegen sonstigen Verstößen

2 Festnahmen

Im Jahr 2020 hat es in Wien im Straßenverkehr 12 Todesopfer gegeben. Eine der Hauptursachen von Autounfällen ist zu schnelles Fahren (31,8 Prozent), gefolgt von Unachtsamkeit und Ablenkungen beim Fahren (20,9 Prozent).

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: