Wien-Donaustadt: Raser wird in einer Nacht gleich dreimal erwischt

In der Nacht auf Dienstag ist ein Autofahrer der Polizei in Wien-Donaustadt gleich drei Mal rasend ins Netz gegangen. Der Mann war statt der erlaubten 40 km/h mit 107, 126 und 130 km/h unterwegs gewesen.

Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle wurden außerdem noch zwei Lenker in Favoriten mit 126 und 151 km/h geblitzt - in einem Bereich, in dem 50 km/h erlaubt sind. Allen Lenkern droht nun ein Führerscheinentzugsverfahren.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: