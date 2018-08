Wien: 37-Jähriger verletzte seinen Onkel mit Messer

Ein 37-Jähriger hat am Mittwoch in einer Wohnung in der Ziegelofengasse in Wien-Margareten seinen Onkel mit einem Messer schwer am Daumen verletzt. Der 43-Jährige rief die Polizei. Der Täter flüchtete auf die Straße und warf das Küchenmesser in eine Mülltonne. Er wurde aber noch vor dem Haus von Polizisten festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

Nach Angaben des Onkels war es vor der Messerattacke zu keinem Streit gekommen. Er sei grundlos attackiert worden. Der 43-Jährige hatte seinen bei ihm wohnenden Neffen jedoch vor zwei Wochen von seiner Adresse abgemeldet, erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer. Die schwere Schnittverletzung am linken Daumen wurde von der Berufsrettung erstversorgt und der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.