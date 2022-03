Wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung rief eine Cousine in der Nacht auf Mittwoch die Polizei zu einer Brigittenauer Wohnung.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hätten die Bewohner ihre Ankunft bereits vom Fenster aus wahrgenommen. Die Wohnungstür öffnete ein 22-Jähriger, der vorher seiner Schwester gesagt haben soll, sie solle im Zimmer bleiben.

Während des Gesprächs mit der Polizei rannte die 16-Jährige raus aus der Wohnung und versteckte sich hinter den Beamten. Die Jugendliche war "mittelschwer" im Gesicht verletzt, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA.

"Leben kontrollieren und überwachen"

Sie gab an, monatelang von ihrem Bruder – einem Serben – bedroht, geschlagen und körperlich misshandelt worden zu sein. Außerdem wollte er ihr angeblich "das gesamte Leben kontrollieren und überwachen", wie es in einer Aussendung am Donnerstag heißt.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte dürfte der Mann seine Schwester in der Nacht mit Faustschlägen und Kniestößen verletzt sowie ihr Handy zerstört haben. Der 22-Jährige machte wenige Angaben und sprach von einem "Unfall".

Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Opfer wurde von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

