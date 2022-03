Großeinsatz in Wien-Liesing: Lager steht in Vollbrand

Gegen 10.15 Uhr verständigte ein Mann am Mittwoch die Feuerwehr, da ein einstöckiges Gebäude in der Triester Straße in Wien-Liesing brannte.

Ursprünglich war die Rede von einem Brand in einer Werkstätte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurde ein Lagerbereich in Vollbrand vorgefunden. Deshalb wurde auch die Alarmstufe zwei ausgelöst.