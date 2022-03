Seit 2010 international gesuchter Mann in Wien festgenommen

Am Dienstagnachmittag konnte die Polizei in Wien einen 31-jährigen Nordmazedonier in Rudolfsheim-Fünfhaus festnehmen. Gegen den Mann bestand ein internationaler Haftbefehl. Er soll 2010 in Nordmazedonien einen bewaffneten Raubüberfall begangen haben.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

