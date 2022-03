Herzkranker Wiener vor Fast-Food-Lokal verprügelt

So hatte sich Martin K. seinen Besuch in einem Fast-Food-Restaurant in Floridsdorf sicher nicht vorgestellt: Am Samstagabend wurde er nach einem Streit um einen Behindertenparkplatz krankenhausreif geprügelt. Im Zentrum sollen ausgerechnet Mitarbeiter eines Behindertentransportunternehmens stehen. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Zwischenfall.

K., der selbst eine Herzerkrankung hat und sich als Menschen mit Behinderung sieht, fiel beim Verlassen des Restaurants ein Transporter mit der Aufschrift „verkehrsdienste.at“ auf dem Behindertenparkplatz auf. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Wiener Lokalbahnen, das Behindertentransporte durchführt. Das Unternehmen selbst prüft aktuell die Vorkommnisse.