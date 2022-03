Vier Personen wegen Drogenhandels festgenommen

Am Dienstag konnte die Polizei in Wien gleich mehrere Personen wegen Drogenhandels festnehmen. Schauplatz Nummer Eins war die Nordbergbr√ľcke in Wien-Alsergrund. Dort beobachteten die Beamten zu Mittag einen 46-j√§hrigen Serben, der an drei M√§nner im Alter von 20, 25 und 35 Jahren Heroin verkauft haben d√ľrfte. Der Tatverd√§chtige wurde festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden 106 Gramm Heroin und 620 Euro sichergestellt.

Am sp√§ten Abend beobachteten die Polizisten in der Penzinger Jenullgasse einen Mann, der an zwei M√§nner im Alter von 32 und 33 Jahren rund f√ľnf Gramm Heroin verkauft haben soll. Anschlie√üend ging er in eine Wohnung, die die Beamten zwangsweise √∂ffneten. In der Wohnung trafen sie einen 24-j√§hrigen Iraner und eine 16-J√§hrige an. In der Wohnung stellte die Polizei rund ein Gramm Heroin und 1.625 Euro sicher. Der Mann wurde festgenommen, die Jugendliche in eine Polizeiinspektion gebracht und einvernommen.

Weitere Festnahmen

Weitere Ermittlungen f√ľhrten zu einem 27-J√§hrigen. Von ihm soll der 24-J√§hrige Drogen bezogen haben. Der Tatverd√§chtige wurde in Favoriten angehalten und festgenommen. Bei ihm konnten rund 44 Gramm Heroin und 300 Euro sichergestellt werden. In der Wohnung des Mannes trafen die Ermittler auf eine 27-j√§hrige Iranerin. Auch sie wurde festgenommen. Ebenfalls in der Wohnung, eine Bandbreite an Drogen: 124 Gramm Crystal Meth, rund 56 Gramm Amphetamine, rund 73 Gramm Kokain, ein halbes Gramm Marihuana, rund 58 Gramm psilocybinhaltige Pilze und rund 29 Gramm einer noch unbekannten Substanz sowie 600 Euro.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: