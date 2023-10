Wiederkehr zu Palästina-Kundgebungen: "Konflikt findet mitten in Wien statt"

Die Wiener NEOS haben am Samstag zu einer Mitgliederversammlung geladen. Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger und der Wiener Landessprecher, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, skizzierten in der Ankerbrotfabrik die künftigen Pläne - etwa für die Regierungsarbeit in Wien. Der Terror in Nahost stand aber ebenfalls im Fokus. Harsche Kritik gab es an den Kundgebungen in der Bundeshauptstadt.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde eine Gedenkminute für die Opfer der Gewalteskalation der Hamas im Nahen Osten abgehalten. Der Umgang mit pro-palästinensischen Demos war auch ein zentrales Thema in der Rede des Parteichefs. "Die Huldigung von Terrororganisationen hat in Wien überhaupt nichts zu suchen, das passt nicht für Wien", hielt Wiederkehr fest.

Man müsse hier klar Grenzen aufzeigen. Man könne auch die zivilen Opfer in Gaza beklagen, es sei aber wichtig, zu benennen, von wo der Terror ausgehe. "Der Konflikt findet mitten in Wien statt", konstatierte er weiters. Es seien etwa Videos von der jüngsten (polizeilich verbotenen, Anm.) Versammlung am Stephansplatz kursiert, in der der Terror verherrlicht worden sei.

