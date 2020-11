Wiederkehr wird Stadtrat für Bildung, Integration und Transparenz

Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist jetzt fix: Neos-Chef Christoph Wiederkehr übernimmt das Bildungsressort, heißt es aus pinken Parteikreisen. Konkret wird dieses „Chancenressort“ – so die Neos-Eigenbezeichnung - die Bereiche Bildung, Jugend, Integration und Transparenz umfassen. Der letzte Punkt war neben der Bildung ein Kernthema der Neos in den Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ. Wer statt Wiederkehr Neos-Klubobmann wird, soll sich Ende der Woche entscheiden.

Weiters wird Wiederkehr die Funktion des Vizebürgermeisters übernehmen, wie Bürgermeister Michael Ludwig schon am Vormittag bekannt gegeben hatte. Offen ist noch, welche Funktion der bisherige SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky bekommt. Zuletzt wurde spekuliert, er erhält die Agenden der scheidenden grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein – also Verkehr und Planung. Klarheit sollte am Montagabend nach der Tagung der SPÖ-Gremien herrschen.