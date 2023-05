Wiedereröffnung: Weißwurst zuzeln im Wiener Standl "Die Ausgabe"

Was auf nur 3,5 Quadratmetern so alles möglich ist: Zeitungsstand, dann Imbiss und später PCR-Teststation. Der Kiosk in der Porzellangasse 1 am Alsergrund hat schon einige Nutzungsformen durchlaufen.

Seit 1920 gab es Gedrucktes; es folgten einige Jahre Leerstand. Dann nahmen sich Koch Luca Tamussino und Zuckerbäckerin Ina Wolf dem verwaisten Stand an und kehrten für ihn der gehobenen Gastronomie den Rücken.