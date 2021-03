Wieder mehrere Raser in Wien erwischt

Im Zuge von Schwerpunktkontrollen der Landesverkehrsabteilung Wien kam es in der Nacht auf Freitag erneut zu mehreren erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Wiener Stadtgebiet. Ein Lenker wurde in der Donaustadt auf der Raffineriestraße in Richtung Biberhaufenweg mit einer Geschwindigkeit von 128 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

In Wien-Penzing in der Ameisbachzeile in Fahrtrichtung Flötzersteig und in der Donaustädter Quadenstraße in Fahrtrichtung Hirschstettner Straße wurden Lenker mit 105 km/h und 90 km/h, statt der erlaubten 30 km/h gemessen. Allen Lenkern droht nun ein Führerscheinentzugsverfahren.

