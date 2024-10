Wieder Baustelle bei der U4: Fahrgäste müssen mit längeren Intervallen rechnen

Ab heute, Montag (7. Oktober), muss man sich auf der U-Bahn-Linie U4 wieder etwas gedulden. Die letzten Bauarbeiten der Sanierung der grünen Linie stehen diesen Herbst an.

Bis inklusive 30. Oktober wird die Wendeanlage in Heiligenstadt erneuert. Gleich daran anschließend werden am Allerheiligenwochenende, ebenfalls in Heiligenstadt, Weichen saniert. In beiden Fällen wird jedoch kein Ersatzbus benötigt.

„Dank optimierter Bauabläufe konnten die Betriebseinschränkungen des U-Bahn-Betriebs im Herbst entschärft werden“, berichtet eine Sprecherin der Wiener Linien. Ein Schienenersatzverkehr wird also nicht benötigt, lediglich das Intervall musste etwas ausgedehnt werden: Bis Ende Oktober fährt die U4 während der Morgenspitze etwa alle vier Minuten zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt.