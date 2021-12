Teure Skulpturen in Wien gestohlen: Fahndung läuft

In den Morgenstunden am Montag wurden einem Wiener Bildhauer einige seiner Werke aus dem Hof seiner Werkstätte in der Wiedner Heumühlgasse gestohlen. Zu diesem Diebstahl soll es zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh gekommen sein.

"Ich war noch ziemlich schlaftrunken und habe dann die Sockel im Hof liegen sehen. Ich konnte es gar nicht glauben", erzählt Talos Kedl dem KURIER. Er verständigte sofort das Kriminalamt.