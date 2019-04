Wie Wiens Wirtschaftskammer-Chef auf Sympathiejagd geht

Kaffee und Kaisersemmel

Zwei bis drei Mal im Monat lässt er eine Tour zusammenstellen, besucht Unternehmer der unterschiedlichsten Wirtschaftszweige. Dazu gibt es einmal im Monat ein Unternehmerfrühstück, bei dem er sich die Anliegen seiner Mitglieder bei Kaisersemmel und Kaffee in der Kammer anhört.

Diese Aktionen bleiben nicht ohne Wirkung. Ruck, der auch Chef des Wirtschaftsbundes ist, hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als volksnaher Kammerpräsident erarbeitet, sein Interessensgebiet gilt als breit gefächert. Das dürfte ihm im kommenden Jahr gleich zwei Mal zugute kommen. Denn es steht nicht nur die Wirtschaftskammer-Wahl, sondern auch die Wiener Gemeinderatswahl an.

Inwiefern Ruck bei der Wien-Wahl innerhalb der ÖVP eine Rolle spielen wird, war zuletzt Inhalt so mancher politischer Ränkespiele. Für viele gilt er als mächtiger schwarzer Strippenzieher - als Gegenpol zur türkisen ÖVP rund um den Wiener Parteichef Gernot Blümel. Das Verhältnis zwischen den beiden hat sich - dem Vernehmen nach - zuletzt aber gebessert. Und dass Ruck eher an seiner Wiederwahl als Kammerchef bastelt denn an seinem Wechsel in die Stadtpolitik, hört man zuletzt vermehrt.