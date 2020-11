Wie Wien kranken Wildtieren beim Überwintern hilft

Griff zum Handy

Die Stadt Wien bittet, bei der Sichtung von verletzten Tieren das Wildtierservice zu kontaktieren: 01 4000 49090. Erreichbar täglich von 7.30 bis 22 Uhr.

Abgabe in der Fundbox

Verletzte und in Not geratene Wildtiere können in der „Wildtierfundbox“ in der Triester Straße 114 (10. Bezirk) abgegeben werden. Geöffnet derzeit wochentags u, 14, 16 und 18 Uhr jeweils für eine halbe Stunde; am Wochenende um 12,14, 16 und 18 Uhr jeweils für eine halbe Stunde

Keine Milch

Keinesfalls sollte man Igeln Milch hinstellen. Igel sind laktoseintolerant und bekommen im besten Fall Durchfall, im schlimmsten Fall sterben sie