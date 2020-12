Wie Wien aus 423 Kilometern Entfernung aussieht

"Cities At Night"

Die Astronauten der NASA machen auf ihren Überflügen regelmäßig Fotos. Insgesamt sind in der Datenbank mittlerweile eine halbe Million Fotos gespeichert. Das Wissenschaftsprojekt "Cities At Night" (dt. "Städte in der Nacht") verarbeitet die Daten.

Wer wiederum die Raumstation von Wien aus erhaschen will, hat dazu fast täglich, aber nur für ein paar Augenblicke, dazu Gelegenheit.

Am 3. Dezember wird es um 7.07 Uhr so weit sein - allerdings für weniger als eine Minute. Mehr Zeit ist am 4. Dezember: Da wird die ISS ab 4.42 Uhr sechs Minuten lang zu sehen sein.

Wiens Straßen bei Nacht

Wie es aus etwas geringerer Distanz auf Wiens Straßen aktuell aussieht, das hat Nikolaus Mautner-Markhof festgehalten. Der Fotograf hat auf seinen Spaziergängen während des Lockdowns die leeren Plätze der Stadt dokumentiert, ausgerechnet am 2. November begonnen und den Bildband "Wien bei Nacht – zwischen Lockdown und Terror" herausgebracht.