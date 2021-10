Wie sich Gernot Blümel von seinem Bundesparteichef emanzipiert

Die eine oder andere Personalüberlegung stellten am Mittwoch die ÖVP-Abgeordneten in Wien an. Landesparteichef Gernot Blümel lud zur „Wien-Rede“. Und diese enthielt, wie so mancher beim anschließenden Get-Together kritisch anmerkte, wenig Konkretes zur Stadt – aber auffallend viel Grundsätzliches.

Blümel inszenierte sich im geschichtsträchtigen Schottenstift (hier wurde 1945 die ÖVP gegründet) auf großer Bühne: Perfekt ausgeleuchtet und vor drei Wien-Flaggen gab sich der Finanzminister staatstragend. Sollte Sebastian Kurz nach dem Kanzler-Job irgendwann auch jenen des ÖVP-Bundesparteiobmanns abgeben (müssen) – Blümel hat am Mittwoch zumindest aufgezeigt.