Selbstkritische Wien-Rede von Gernot Blümel: "Wir sind nicht so!"

Gernot Blümel ist unzufrieden. Womit, das ist an dieser Stelle noch nicht von Bedeutung. Denn jenem Gernot Blümel – Finanzminister, Wiener ÖVP-Chef und studierter Philosoph – der am gestrigen Mittwoch im Schottenstift vor die mehr als 100 geladenen Gäste trat, geht es um die Unzufriedenheit an sich.

„Unzufriedenheit ist per se nichts Schlechtes. Ich sehe sie als Gegensatz zur Selbstzufriedenheit“, sagt Blümel, bevor er die Zuhörer mitnimmt auf eine Tour d’Horizon durch sein politisches (Selbst-)Verständnis. Angekündigt hat er eine „Wien-Rede“ – zumindest an diesem Abend will Blümel zuallererst Wiener ÖVP-Chef sein, nicht Finanzminister.

Es gehe ihm vor allem um die „rote“ Selbstzufriedenheit, die Wien in Gefahr bringe, wird er daher wenig später sagen. Da ist er, der Wien-Bezug. Diese Selbstzufriedenheit, so Blümel, suggeriere Selbstverständlichkeit. „Aber nichts von Menschen Geschaffenes ist selbstverständlich.“ Das gelte auch für Lebensqualität und Wohlstand in der Stadt. „Wien kann mehr.“ Den letzten Satz kennt man aus dem Wahlkampf 2020. Fast genau ein Jahr ist seit der Wien-Wahl vergangen, das Jubiläum ist zugleich der Anlass für die Rede.