Wien

So wird das Wetter beim Vienna City Marathon

Am Wochenende findet der VCM statt. Teilnehmer am Samstag dürfen sich über strahlenden Sonnenschein freuen. Am Sonntag wirds trüb.
17.04.2026, 11:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vienna City Marathon

Zusammenfassung

  • Am Samstag herrschen beim Vienna City Marathon ideale Wetterbedingungen mit Sonnenschein und wenig Wind.
  • Am Sonntag bringt eine Kaltfront wechselhaftes Wetter mit zunehmender Bewölkung, Regen ab Mittag und auffrischendem Wind.
  • Die Temperaturen steigen an beiden Tagen auf bis zu 20 bzw. 22 Grad, am Sonntag wird es jedoch für die Läufer nass.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vienna City Marathon (VCM) müssen sich am Wochenende auf deutlich unterschiedliche Wetterverhältnisse einstellen. 

Während der Samstag ideale Voraussetzungen für die Nachwuchs- und Rahmenbewerbe bringt, zeigt sich der Hauptbewerbtag am Sonntag wechselhaft, wie die Geosphere Austria der APA mitteilte.

Vienna City Marathon: So kommt man trotz Sperren durch die Stadt

Am Samstag ist ganztägig mit strahlendem Sonnenschein, kaum Wolken und nahezu windstillen Verhältnissen zu rechnen. Die Temperaturen steigen von rund sieben Grad in der Früh auf bis zu 20 Grad am Nachmittag. 

Damit herrschen optimale Bedingungen für Kinder-, Schüler- und Funläufe sowie für Besucher entlang der Strecke.

Der Renner in Wien: Vieles läuft auf den Streckenrekord hin

Kaltfront am Sonntag

Am Sonntag zieht hingegen eine schwache Kaltfront durch. Bereits ab den Morgenstunden nehmen die Wolken zu, zunächst bleibt es aber noch trocken. Ab Mittag setzt Regen ein, der bis in den Abend anhält. Trotz der dichteren Bewölkung werden Höchstwerte von bis zu 22 Grad erwartet, am Nachmittag frischt der Wind leicht auf. 

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons sowie des Halbmarathons bedeutet das zunehmend nasse Bedingungen im Rennverlauf.

Wetter Vienna City Marathon Wien
Agenturen, sif  | 

Kommentare