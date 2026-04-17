Vienna City Marathon: So kommt man trotz Sperren durch die Stadt

Am Wochenende gehört die Stadt den Läufern. Ganz Wien scheint dann auf den Beinen zu sein – zumindest dort, wo die Strecke des Vienna City Marathon durch die Stadt führt. Heuer ist der Andrang so groß wie nie: 49.000 Läuferinnen und Läufer sind für die Bewerbe gemeldet, 13.000 davon für die volle Marathondistanz am Sonntag. Marathon, Halbmarathon und Staffellauf sind bereits seit mehr als einem halben Jahr ausverkauft. Entlang der Strecke werden zudem rund 400.000 Zuschauer erwartet. Für alle, die weder selbst laufen noch anfeuern, sondern am Wochenende im Stadtverkehr unterwegs sind, bedeutet das vor allem eines: Geduld und vorausschauende Planung. Zahlreiche Straßen werden großräumig gesperrt, Umleitungen prägen das Verkehrsbild.

Auf U-Bahn ausweichen Bereits ab Freitag wird ab 20 Uhr der Ring zwischen Stadiongasse und Schottengasse nicht befahrbar sein. Am Samstag ist er ab circa 8.45 Uhr zusätzlich von Operngasse bis Stadiongasse gesperrt, ab 17.30 Uhr folgen der Franz-Josephs-Kai und weitere Ringabschnitte. In diesen Bereichen sind auch die Straßenbahnlinien D, 1, 2, 71 von Umleitungen und Streckensperren betroffen, am Sonntag zusätzlich auch die Straßenbahnlinien O, 5, 6, 18, 12, 31, 43, 44, 49, 52 und 60 und mehrere Buslinien. Die Wiener Linien empfehlen daher, auf die U-Bahn auszuweichen: Die Linien U1, U2, U3 und U4 sind verstärkt in Zwei- bis Vier-Minuten-Intervallen unterwegs. Auch Läuferinnen und Läufern sowie Zuschauern wird – besonders am Sonntag – die Anreise im Untergrund dringend ans Herz gelegt. Läufer in den Startblöcken A bis D steigen am besten bei der U1-Station Kaisermühlen aus, Teilnehmer der Blöcke E und F bei der Station Alte Donau. Praktisch: Die Startnummer gilt ab zwei Stunden vor dem Start sowie bis sechs Stunden danach als Ticket für die Wiener Linien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER