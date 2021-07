Werkzeug im Wert von 1.400 Euro von Wiener Baustelle gestohlen

Zwei Männer sollen in der Nacht auf Montag von einer Baustelle in Wien-Floridsdorf Werkzeug im Wert von 1.400 Euro gestohlen haben. Neben 15 Bohrmaschinen befanden sich auch Schraubenzieher, Zangen, Wasserwagen, Arbeitsbekleidung, Absperrbänder und ein Lasermessgerät unter der Beute. Dazu brachen die Verdächtigen eine Werkzeugkiste am Franz-Jonas-Platz nahe des Floridsdorfer Bahnhofes auf, berichtete die Polizei.

Ein Zeuge beobachtete die Geschehnisse und alarmierte die Exekutive. Die Männer flüchteten daraufhin zu Fuß. Ein Dieb konnte wenig später festgenommen werden. Der Komplize des 44-jährigen Rumänen befand sich am Dienstag noch auf der Flucht.

