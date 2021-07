52-Jähriger soll Jugendliche in der Straßenbahn begrapscht haben

Gleich mehrere Zeugen haben am Sonntagabend beobachtet, wie eine Jugendliche in einer Straßenbahn in Wien-Meidling begrapscht wurde. Der Verdächtige, ein 52-jähriger Pole, soll dem ihm unbekannten 13-jährigen Mädchen an die Brust gefasst haben.

Die Zeugen verständigten den Straßenbahnfahrer, der umgehend die Polizei alarmierte. Andere Personen in der Bim schritten in der Zwischenzeit ein und drängten den Mann von der Jugendlichen weg.

Der Beschuldigte konnte noch in der Straßenbahngarnitur festgenommen werden. Bei dem 52-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von 2,7 Promille festgestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: