Werben um Stimmen für Michael Ludwig

Bevor der neue Bürgermeister Michael Ludwig seine Arbeit aufnehmen kann, muss er sich heute, Donnerstag, seiner Wahl im Gemeinderat stellen. Er und die neuen Mitglieder der Stadtregierung benötigen bei der geheimen Wahl eine einfache Mehrheit, also mindestens 51 der 100 Stimmen. Es genügen damit die 54 Stimmen der roten und grünen Mandatare.

Gegenstimmen aus den eigenen Reihen, die die neuen Regierung zu Fall bringen könnten, sind – entgegen Spekulationen in Boulevardmedien – extrem unwahrscheinlich. Statt einem Thrillers werde man am Donnerstag eine „rote Idylle“ zu sehen bekommen, betonte SP-Landesparteisekretärin Barbara Novak am Mittwoch.

Seitens der SPÖ richtet sich daher der Blick weniger auf die eigenen Genossen, sondern auf das Stimmverhalten der Opposition: „Ich habe das Recht, die Oppositionsparteien zu bewerten und mir ein Bild zu machen, welche Partei Interesse hat, mit uns in Zukunft enger zu kooperieren“, sagte Ludwig in Hinblick auf die Abstimmung zuletzt im KURIER. Heißt übersetzt: Wer nach der nächsten Wahl mit der SPÖ koalieren will, sollte Ludwig lieber auch zum Bürgermeister küren.