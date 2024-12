Wenn Omas die Küche teilen: Vollpension eröffnet Backstube in Favoriten

600 Buchteln produziert das Generationencafé Vollpension . Und zwar täglich. Benötigt werden die in den beiden Cafés (Schleifmühlgasse 16 und Johannesgasse 4A) sowie im Studio (Mariahilfer Straße 101/33a). Manche gehen aber auch in den Versand. „Es wollen einfach alle Buchteln, Buchteln, Buchteln“, sagt Oma Marianne, die schon seit zehn Jahren für die Vollpension arbeitet.

Oma Marianne und Moriz Piffl in der neuen Backstube in Favoriten

Um der Nachfrage an Buchteln und anderen Mehlspeisen gerecht zu werden, musste sich aber etwas ändern: „Wir haben bisher alles in den Generationencafés gebacken und hatten alle Hände voll zu tun, um bei der Mehlspeisen-Produktion nachzukommen“, sagt Moriz Piffl , einer der Gründer. Ein Teil der Produktion wurde deshalb nach Favoriten ausgelagert. Dort, in der Brotfabrik, betreibt Magdas – ein von der Caritas Wien gegründetes Social Business – eine Kantine. Die Küche dieser Kantine sei vergleichsweise groß, noch dazu werde sie von Magdas nur zur Mittagszeit genutzt, sagt Magdas-Geschäftsführerin Gabriela Sonnleitner . Eine Kooperation lag damit nahe.

Die „kleine gute Nachricht“ der Eröffnung der neuen Backstube in Favoriten wollte man aber dennoch groß feiern. Sogar Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) war dazu eingeladen. Und durchkosten durfte er sich auch: Was aussah, wie ein überdimensionierter Keks war aber eigentlich – ganz à la mode – eine Dubai Schokolade. Nur eben in Christbaum-Form. 100 Stück davon hat die Vollpension produziert. Verkauft werden sie am 11. Dezember ab 20 Uhr in der Schleifmühlengasse. Um 24,90 Euro pro 180 Gramm.