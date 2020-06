Wenn Lehrer Job aufgibt, verzichtet Ex-Schüler auf Schadenersatz

In all den acht Jahren (in Kalksburg, Anm.) habe ich weder persönlich noch durch Mitteilung meiner Schul- und Internatskollegen etwas von irgendwelchen sexuellen Übergriffen erfahren. Ich glaube, dass der Fall - falls er sich als wahr herausstellt - ein bedauerlicher Einzelfall ist und dieser natürlich lückenlos aufgeklärt werden muss.

Michael Vesely via kurier.at

Sie haben schon die richtige Fährte aufgenommen, diese liegt aber vor allem im Jugendferienlager, in dem Hr. S. über einige Jahre als sog. "Oberpräfekt" die Leitung der Jugend-Betreuer ("Präfekten") überhatte. Die "Neigungen" von Hrn. S., der gerne Kinder in sein Zimmer zu "Gesprächen" holte, waren nicht nur unter den Gruppenbetreuern, sondern sehr wohl dem Vorstand bekannt. "Hat er dich auch schon angekörpert?", war damals ein stehender Satz. Fairerweise muss man dazu sagen, dass S. nie aggressiv war oder jemanden zu Handlungen gezwungen hätte.

Bello Bellt per eMail

Mag. S. zählte immer schon zu einem der beliebtesten Professoren unserer Schule – wer ihn in einem Fach zugeteilt bekommen hatte, konnte sich mehr als glücklich schätzen. Einerseits wegen seiner hohen fachlichen Kompetenz in allen seinen Fächern und der sehr interessanten und abwechslungsreichen Aufbereitung des Unterrichts, als auch wegen seines stets sonnigen Gemüts. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es solche Professoren wie Mag. S. gibt, die sich mit vollem Herzblut für die Bildung der SchülerInnen einsetzen und nicht nur „Dienst nach Vorschrift“ machen. Ich habe in all den Jahren kein einziges Mal körperlichen Kontakt zwischen Mag. S. und einem/r SchülerIn beobachtet und finde es unangebracht, dass er, obwohl die Verhandlungen noch nicht begonnen haben, so negativ behaftet in der Öffentlichkeit dargestellt wird!



Veronika B. per eMail

Ohne Verurteilung können die aber wirklich nichts machen - und wenn die Taten verjährt sind, wird es überhaupt schwierig. Man kann davon ausgehen, dass weder die alte, noch die neue Schule, weder Schulbehörde noch Staatsanwaltschaft damit eine Freude haben, und meinetwegen nennen Sie es eine Schwäche des Systems, aber der Rechtsstaat gilt auch in diesem Fall.

Dino Carlo via kurier.at

Der liebe Stadtschulrat...... vielleicht interessiert ihn ja Folgendes - jetzt gleich und nicht erst in sechs Monaten: Mein Bruder, selbst Internatsschüler des Kollegium Kalksburg hat in den 80er-Jahren in dem Jugendtreff (eine Art kleines Bistro), das von Hrn. S. betrieben wurde, Getränke ausgeschenkt und dafür pro Dienst 20 Schilling bekommen. Als Herr S. einmal den Wunsch äußerte, den Teenager berühren zu dürfen, und dieser sich weigerte, drohte er ihm mit Lohnentzug , woraufhin mein Bruder weglief. Gott sei Dank!!!!!!

Susi Schaden via kurier.at

Wenn der Lehrer unschuldig ist, bzw. sich unschuldig wähnt (er kann sich laut Interview ja nicht mehr erinnern), sollte er auf keine Forderungen eingehen, sondern das Gericht entscheiden lassen. Niemand sollte zulassen, dass sein Ruf einfach so zerstört wird. Es ist Sache des Klagenden Beweise vorzulegen und des Gerichtes diese zu würdigen. Außerdem ist die Frage der Verjährung vom Gericht klären zu lassen . Ebenso sollte die Gesellschaft Jesu vorgehen.

Emm Eran via kurier.at

Für mich persönlich ist der Anzeiger nicht persönlich betroffen, sondern versucht sich nur eine große Summe Geldes "herauszuschlagen".

Michael Vesely via kurier.at

Wer die Auseinandersetzungen der Opfer mit der Katholischen Kirche verfolgt hat, wird schnell erkennen, dass Geld zudem das Einzige ist, was die verantwortlichen Kleriker wirklich interessiert. Und an dem sie ziemlich hängen.

Angelika Oetken via kurier.at

Prozessberichterstattung ist in Ordnung. ansonsten wenn es einen schon drängt, den Auflagenverfall auf so unappetitliche Art und Weise zu verlangsamen, strenge Neutralität waren. Bei Missbrauch-Anschuldigungen stehen unsere rechtsstaatlichen Normen nur auf dem Papier. da wird sofort der Stab über die Beschuldigten gebrochen, obwohl es schon viele Fälle gegeben hat, die sich als haltlos erwiesen haben. Mitunter erst nach Jobverlust, Verlust aller sozialen Kontakte, Verschuldung oder noch Schlimmeren. Da kann man bei allem Mitgefühl für mögliche Opfer nicht sensibel genug sein.

Karl Berger via kurier.at

Das politische Unrechtsbewusstsein ist am untersten Label angelangt. Die Schulstadträtin ist rücktrittsreif, aber es wird sie nicht tangieren, was wir Betroffenen meinen.

Franz Josef Stangl via kurier.at

Seit Jahrzehnten gibt es im Kolleg kein Internat mehr, Sie schreiben aber, als ob dieser Vorfall jetzt geschehen wäre. Eine Eliteschule derart zu diffamieren, finde ich skandalös! Der angebliche „Täter“ unterrichtet seit Jahren als Professor in einem Gymnasium in Wien und hat mit dem Kolleg überhaupt nichts mehr zu tun. Kein Mittel ist Ihnen Recht, eine katholische Eliteschule in Verruf zu bringen. Sogar die Madonna muss für ein Foto herhalten. Hunderte Schülerinnen und Schüler besuchen dieses Gymnasium mit Freude, Erfolg und Begeisterung und Sie haben nichts besseres zu tun, als durch diese Schmutzartikel es in Verruf zu bringen. Seit Jahrzehnten bin ich Bezieher Ihrer Zeitung, wenn diese Hetze gegen das Kolleg weiterläuft, werde ich mein Abonnement stornieren.

Schulrat Peter Moser per eMail