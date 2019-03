Weltkulturerbe Wien: Sechs Fragen, sechs Antworten

Die Wiener Innenstadt ist seit 2001 UNESCO-Welterbe. Aber vielleicht nicht mehr lange. Wie der KURIER berichtete, kam zuletzt die Beobachtermission von UNESCO und ICOMOS zu dem Schluss, dass Wien den Status verlieren könnte, sollte der Turm am Heumarkt in der geplanten Form (66 Meter Höhe) umgesetzt werden. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Wien ist seit 2017 auf der "Roten Liste". Was heißt das?

Die "Rote Liste des gefährdeten Welterbes" ist eine Art Frühwarnsystem. Das Land selbst, aber auch die internationale Gemeinschaft, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Status einer bestimmten Stätte als Welterbe in Gefahr ist. Aktuell befinden sich 54 Stätten auf dieser "Roten Liste", darunter die Wiener Innenstadt.

Was passiert, wenn die Wiener Innenstadt nicht mehr Welterbe ist?

Kurz gesagt: Nichts. An den Status als Welterbe ist nichts gebunden. Es gibt keine Förderungen und keine Sanktionen. Nur darf sich die Innenstadt dann eben nicht mehr "UNESCO-Welterbe" nennen.

Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) kündigte in einer Pressekonferenz am Montag allerdings an, der Stadt eine Weisung zu erteilen, um das Hochhaus-Projekt in der derzeitigen Form zu verhindern. Unabhängig könnte die Stadt aber trotzdem entscheiden, aus dem Vertrag mit der UNESCO auszusteigen. Dann wäre zu klären, ob das ohne weiteres möglich ist.