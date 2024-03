Welterbestätte soll „runter von der Roten Liste“

Für die Wiener SPÖ, die das Projekt bisher vehement verteidigt hat, und den Bauträger Wertinvest von Michael Tojner sind das denkbar schlechte Nachrichten. Zumal das ursprüngliche Projekt auf dem Areal von Hotel Intercontinental und Eislaufverein sogar einen Wohnturm in Höhe von 74 Metern aufwies (der nun maximal 44 Meter hoch werden dürfe). Beide Seiten, sowohl die Wertinvest, als auch SPÖ-Landtagspräsident und Welterbe-Beauftragter Ernst Woller, wollten sich auf KURIER-Anfrage nicht zur Causa äußern. Hinter den Kulissen war zu erfahren, dass die Stadt das Thema aktuell nicht mit Meinungsäußerungen beleben möchte. Allerdings wird die Causa ohnedies nächste Woche wieder in den Fokus rücken, wenn eine international besetzte Fachleute-Mission von 11. bis 13. März in Wien weilt, um den genannten Prüfbericht mit seinen Dutzenden Visualisierungen an Ort und Stelle zu analysieren. Bei einer Enquete im Rathaus werden dabei auch Projektkritiker und Denkmalschutz-NGOs geladen sein.