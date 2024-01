Weiterer Fuß in Wien gefunden: Verbrechen nicht ausgeschlossen

Der Marchfeldkanal, der über 18 Kilometer von Langenzersdorf über Wien in den Rußbach verläuft, wird mit Wasser aus der Donau gespeist. Dass der Tote von dort aus in den Kanal gelangt ist, ist aber sehr unwahrscheinlich. Dort, wo das Wasser in den Kanal fließt, befindet sich ein Rechen, der sehr engmaschig ist.

Obwohl der Körper zerteilt ist, könnte er dort vermutlich nicht hindurchgelangen. Wie lange sich der Tote bereits im Wasser befindet, is ebenfalls schwierig einzuschätzen. Wasserleichen können bei kalten Wassertemperaturen mitunter Wochen oder sogar Monate nicht auftauchen. Dennoch können sich die Körper auch bei geringer Fließgeschwindigkeit - so wie im Marchfeldkanal - langsam zerteilen.

