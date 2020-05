Weiter keine Lösung für gestrandeten Circus Safari

Benjamin Spindler klingt gestresst. „Ich bin gerade voll am Kämpfen“, sagt der Direktor des Circus Safari. Und das kann man gut verstehen, denn Spindler ist auf der Suche nach einem neuen Grundstück für seinen Zirkus.

Wegen der Corona-Krise ist er – wie berichtet – samt schwangerer Frau, Kindern und weiteren Verwandten sowie 62 Tieren auf einem Parkplatz der Firma Toyota Frey in Wien-Auhof gestrandet. Doch Ende Mai läuft der Mietvertrag endgültig aus. Zuletzt sah es so aus, als ob es ein Happy End in Simmering gebe. Es gab Gespräche, ein Areal der Wiener Linien beim Gasometer nutzen zu können.