Gestrandeter Circus Safari dürfte nach Simmering übersiedeln

Einen Hoffnungsschimmer gibt es in der Geschichte vom gestrandeten Circus Safari in Wien-Auhof. Nachdem es zuletzt so aussah, als ob die Frey Holding das Zirkus-Team mit 62 Tieren auf die Straße setzen würde, kam es nun zu einer Einigung. Wie Zirkusdirektor Benjamin Spindler dem KURIER Montagfrüh erzählt, wurde das " Asyl" bis 31. Mai verlängert. Beide Seiten haben einen entsprechenden Vertrag unterschrieben.

Das Schicksal des Circus Safari hatte Schlagzeilen gemacht: Da der aus Graz stammende Zirkus wegen der Corona-Krise nicht in die Frühjahrssaison starten konnte, sitzen Spindler und seine schwangere Frau mit ihren Kindern und Verwandten, ein paar Mitarbeitern und den 62 Tieren nun schon seit Monaten auf jenem Areal fest, auf dem die letzten Vorstellungen vor der Winterpause stattfanden.