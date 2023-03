Weinbauer geriet in Floridsdorf unter seinen Traktor

Bei Arbeiten an einem Weinberg in Wien-Floridsdorf ist Sonntagmittag ein 61- jähriger Landwirt unter seinem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Berufsfeuerwehr Wien befreite den Mann. Anschließend wurde er von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und nach der Stabilisierung vom Wiener Rettungshubschrauber in einen Schockraum geflogen, berichtete die Rettung in einer Aussendung.