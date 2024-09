Weil er Tochter nicht gut behandelt: Vater sticht auf Schwiegersohn ein

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden auf Grund einer mutmaßlichen Messerstecherei in einer Wohnung zwischen zwei Personen am Samstagabend alarmiert. Am Einsatzort stellten die Polizisten fest, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen Österreicher und seinem 34-jährigen Schwiegersohn, ebenfalls Österreicher, gekommen sein soll.

Grund für die Auseinandersetzung soll der häufige und starke Alkoholkonsum des 34-Jährigen sowie dessen Verhalten gegenüber seiner Ehefrau, der Tochter das 64-Jährigen, gewesen sein.